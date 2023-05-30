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Эрдоган рассказал о договоренностях с Путиным по отправке продовольствия

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Фото: REUTERS/Mehmet Emin Caliskan
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Президент Турции Реджеп Эрдоган во вторник, 30 мая, подтвердил, что во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным были определены дальнейшие усилия по обеспечению нуждающихся стран продовольствием, сообщают «РИА Новости».

По его словам, во время последнего разговора они обсудили усилия по отправке беднейшим африканским странам продовольствия, в частности зерна. Эрдоган рассказал об этом на первом после выборов заседании правящей партии. Продовольствие отправят в нуждающиеся страны через зерновой коридор.

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Накануне Путин поздравил по телефону Эрдогана с победой на выборах главы государства, где он одержал уверенную победу, получив 52,16% голосов избирателей. По итогам разговора администрация турецкого лидера сообщила, что стороны договорились о дальнейшем развитии двусторонних отношений.

29 мая Лавров заявил, что если по зерновой сделке всё останется как есть, ее продление не будет иметь смысла. Ранее, 26 мая, замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что если Россельхозбанк (РСХБ) не подключат к международной межбанковской системе SWIFT, то зерновая сделка истечет 17 июля.

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