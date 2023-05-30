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Карта спецоперации на Украине 30 мая

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 30 мая можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ВС РФ нанесли удары по центральным пунктам принятия решения ВСУ, где под руководством специалистов западных спецслужб планировались террористические акты на территории России. Все назначенные объекты поражены.

Кроме этого, за минувшие сутки на купянском направлении уничтожено до 40 военных ВСУ, три автомобиля, а также САУ «Гвоздика». В Московке Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, а на краснолиманском направлении ликвидировано более 85 боевиков.

До 145 военных ВСУ было уничтожено на донецком направлении, на южнодонецком и запорожском направлениях уничтожено свыше 140 украинских военнослужащих, а на херсонском направлении потери противника составили до 30 боевиков.

Сбито восемь беспилотников ВСУ, а также семь снарядов HIMARS и ракета HARM.

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