Диетолог назвала нежелательную перед поездкой в авто пищу

Врач-эндокринолог и диетолог Анна Кривошеева в беседе с «Газетой.Ru» во вторник, 30 мая, отметила, что употребление некоторых видов пищи перед поездкой на автомобиле может вызвать сонливость, вздутие живота или расстройство стула, а это снизит концентрацию внимания и увеличит риск аварийной ситуации.

В первую очередь специалист указала на вред жареной пищи.

«Перед поездкой на автомобиле не стоит употреблять приготовленную во фритюре пищу, жирные, острые блюда и соусы, так как возможно появление сонливости как реакции организма после переваривания такой тяжелой еды. Яблоки <...> могут вызывать вздутие живота и газообразование из-за высокого содержания клетчатки», — сказала диетолог.

Кривошеева подчеркнула, что кисломолочные продукты, например кефир, вызывают процессы брожения в желудочно-кишечном тракте и его расстройство.

«Лук и горчица приводят к мгновенной изжоге. <…> Водитель будет думать о своем состоянии, а не о дороге», — предостерегла доктор.

Перед долгой дорогой не нужно пить энергетики, потому что в них высокий уровень кофеина. Главным побочным явлением является учащенное сердцебиение, сказала собеседница газеты. Кроме того, врач обратила внимание на то, что результат от выпитой банки бодрящей жидкости действителен лишь час, после чего водитель может почувствовать сильную усталость и даже уснуть. Кривошеева дополнила, что кофеиносодержащие напитки также могут действовать как мочегонное средство и раздражать мочевой пузырь.

Врач-генетик сети клиник «Атлас» Александр Резник 28 января рассказал, что здоровому взрослому человеку допустимо выпивать не более трех чашек кофе в день. Специалист подчеркнул, что точное количество зависит от скорости метаболизма кофеина, которая в большей степени определена генетически. Кроме того, важны вид и качество кофе.