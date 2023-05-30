В Москве скончался актер сериала «Каменская» Николай Шатохин

В Москве на 63-м году жизни умер актер Николай Шатохин, сыгравший в сериалах «Каменская» и «Склифосовский». Об этом 30 мая сообщила режиссер Ксения Зорина на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Вчера умер Николай Шатохин. Он сыграл когда-то две главные роли в двух великих фильмах — «Чувствительном милиционере» Киры Муратовой и «Трудно первые сто лет» Виктора Аристова», — написала Зорина.

По ее словам, Шатохин умер в больнице. Зорина сообщила, что его похороны назначены на 1 июня. Прощание с артистом будет организовано в Московском театре юного зрителя.

Артист сыграл в более чем 70 фильмах и сериалах. В его фильмографии картины «Меченосец», «Лекарство от смерти», «Орда», «Куприн», «Довлатов», уточняет «Газета. Ru». Актер также играл во МТЮЗе в спектаклях Камы Гинкаса и Генриетты Яновской, потом — в спектаклях Центра драматургии имени Рощина и Казанцева и в Центре Мейерхольда.