Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Пензе

Семь человек получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Пензе. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на информацию управления ГИБДД.

Авария произошла 30 мая на улице Окружной. По данным правоохранительных органов, произошло столкновение маршрутки и автомобиля Hyundai Creta. 31-летний водитель иномарки и его пассажирка получили травмы. Также пострадали водитель маршрутки и его пассажиры. Одной женщине помощь оказана на месте, остальные потерпевшие госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка.

В Самаре 29 мая легковой автомобиль врезался в стоящий грузовик, водителя которого не было в салоне. Травмы получили три человека.