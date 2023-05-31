Астролог дала прогноз для знаков зодиака на июнь

Астролог Ольга Архангельская рассказала «Известиям», чего стоит ожидать знакам зодиака в июне.

Так, 4 июня будет полнолуние. И в этот период возможны повышенные нервозность и аварийность, возбудимость, спонтанные выражения эмоций. День подходит для завершения дел.

С 4 по 6 июня людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, рекомендуется предпринять профилактические меры.

В период с 12 по 25 июня, особенно 18, 19 и 20, с особенной аккуратностью стоит заключать сделки, подписывать важные документы, покупать недвижимость и дорогие вещи длительного пользования. Вероятны задержки в подписании документов или необходимость доработать бумаги и договоры.

18 июня ожидается новолуние. В этот день астролог советовала отдыхать, расслабляться, наслаждаться жизнью и мечтать.

С 24 по 28 июня может выплескиваться раздражение, проявляться бунтарство, возможны ссоры с коллективом, беспокойство и суетливость. Люди, взявшие на себя большой фронт работы, смогут найти нестандартные пути решения, добавила Архангельская.

Овен

Месяц подходит этому знаку зодиака для активности в решении финансовых вопросов, получения прибыли, умножения источников дохода. Начало месяца — это время для новых начинаний и продолжения текущих дел. Возможны озарения и довольно нестандартные решения текущих дел и вопросов.

«Темпераментные Овны могут быть подвержены излишней эмоциональности и ревности на пустом месте, так что стоит следить за поведением, дабы не наломать дров. Июнь — отличный месяц для знакомств, любви, реализации творческих проектов и увлечений. Некоторые представители знака всерьез задумаются об узаконивании текущих отношений», — отметила Архангельская.

Астролог рекомендовала Овнам обратить внимание на здоровье, не переутомляться и беречь нервную систему.

Телец

Уже в начале июня Тельцы могут сосредоточиться на личном благополучии и партнерских отношениях. Месяц подходит для воодушевления самого себя и других людей, наставничества, повышения собственного авторитета, научного и духовного просвещения и просветительства. Приветствуется креатив и яркое проявление.

«Не стоит переусердствовать с непрошенными советами и раздуванием собственного эго, однако помогать нуждающимся пойдет на пользу. Если в доме назрел ремонт, отличное время составить смету для его реализации, а также осуществить закупку необходимых материалов. Возможен накал страстей в семье и на работе. В принятии важных решений опирайтесь не только на логику, но и на внутренние ощущения и интуицию», — добавила астролог.

Близнецы

У Близнецов есть все шансы выделиться, проявить энтузиазм и оптимизм. В первые дни месяца некоторые представители знака зодиака всерьез задумаются о смене работы, однако не стоит торопиться, рекомендует Архангельская. Астролог посоветовала Близнецам не совершать опрометчивых действий. Июнь подходит для командировок, поездок, активности в налаживании долгосрочных связей и отношений, написания интеллектуальных работ, составления сложных отчетов и документов. Июнь — время проявить заботу о родственниках, если они в этом нуждаются. В случае наличия давних ссор и обид с близкими людьми, нужно их простить и совершить акт благодушного примирения. Есть вероятность страстных отношений в путешествиях. В начале месяца возможны поломки транспортных средств.

Рак

Ракам, возможно, придется потратиться на крупные покупки в интересах семьи, а также на создание красоты дома. Вероятны сделки с недвижимостью. Потребуется больше сил и внимания для создания гармоничной атмосферы и уюта в кругу близких людей. При использовании заемных денег эксперт посоветовала проявить бдительность и осторожность, особенно в конце месяца. Желательно позаботиться о детях и родителях.

«На работе может быть несколько неясная ситуация в отношении круга обязанностей. Не стоит брать слишком много на себя, необходимо выделить время для отдыха и ухода за собой, побыть в тишине, на природе или просто в уединении. Раки, занимающиеся проектной деятельностью, обязательно получат плоды своих трудов», — подчеркнула Архангельская.

Лев

Июнь для Львов может принести стремительный карьерный рост, продвижение по службе и социальной лестнице. Стоит проявлять не только упорство и авторитет, но и профессиональные навыки. Также есть все шансы увеличить доход, значительно улучшить материальный достаток. Хорошо пройти обучение, курсы повышения квалификации, изучить те сферы, которые непосредственно касаются рода деятельности или работы. Регулярные физические упражнения дадут Львам больше энергии и сил. Короткие интересные поездки подарят отличную эмоциональную подпитку, а некоторым Львам принесут незабываемые романтические отношения. Если кто-то из представителей знака затевает ремонт, лучше приступать в начале месяца.

Дева

Для Дев месяц может начаться с испытаний в области профессионализма и навыков в областях, где они задействованы. Необходимо проявить уверенность в себе и стойкость характера, достичь цели, во что бы то ни стало. Есть все шансы занять заслуженное высокопоставленное положение. Желательно представить руководству неординарные решения поставленных задач, проявить смекалку, системность, четкость, лидерские качества, ответственность и организаторский талант. В финансовых решениях не стоит слишком рисковать. Июнь хорош для значительного улучшения материального положения и карьерного роста. Нежелательно раскрывать свои задумки до получения результата. Сначала сделать, потом рассказать, добавила Архангельская.

Весы

Весы могут рассчитывать на спонсорскую поддержку и материальную помощь от родственников. Хлопоты о доме обещают быть приятными. Со второй половины месяца можно немного расслабиться и наслаждаться приятным проведением времени со своей половинкой. Хорошо быть открытыми для сотрудничества и компромиссов, чтобы создать гармонию во всех сферах жизни, в том числе и на внутреннем плане. Весов, занимающихся научными работами, внутренним развитием, оккультизмом, может ждать прорыв в познании и исследованиях. В первые дни месяца желательно провести генеральную уборку, разобрать бумаги и избавиться от всего ненужного, захламляющего дом или рабочее место. Нежелательно испытывать судьбу, забираясь на высокую местность, это может быть опасно для жизни. Также Весам стоит быть аккуратнее с электричеством, беречь кисти рук и нервную систему.

Скорпион

Скорпионам придется четко планировать свои дела. Свободного времени, возможно, будет катастрофически не хватать, особенно на личные вопросы и увлечения. И всё же необходимо обязательно выделить время на отдых и краткосрочные поездки за город. Июнь — отличный месяц для творческой реализации рабочих проектов, роста и преобразований, получения бонусов и премий. В первые дни месяца желательно избегать конфликтов и ссор. Вероятны вспышки ревности и обострение чувства собственничества по отношению к любимым, лучше сводить всё на юмор и смех. Некоторые Скорпионы впервые попробуют себя на сцене или в роли оратора. В любом случае публичность отлично отразится на карьере и повысит самооценку.

Стрелец

Стрельцы найдут себя в новом качестве и амплуа, с легкостью могут менять имидж. Возможны знакомства и расставания, предложения руки и сердца. Тема отношений особенно проявлена в этом месяце. После 6 июня встанут вопросы образования, учебы, романтических знакомств в путешествии или совместные поездки с любимым человеком, подписание важных юридических документов. Некоторые Стрельцы могут получить материальные средства издалека. Если представители знака имеют текущие судебные разбирательства, велика вероятность выигрыша. В рабочем коллективе ожидается расширение, можно стать руководителем отдела и подняться по карьерной лестнице, обрести более высокий статус и авторитет.

Козерог

Козерогам придется быть особенно внимательными к происходящему вовне и внутри себя.

«Возможно, на чем-то придется поставить точку, чем-то пожертвовать ради будущих свершений. Ожидаются значительные финансовые поступления, распорядитесь ими с умом. Вероятны серьезные волнения и переживания по поводу любовных отношений или денежных дел. После 12 июня хорошее время для коммуникаций, переговоров, походов к врачу, проведения техосмотра транспортного средства, посещения ветеринара с домашним питомцем», — объяснила Архангельская.

На работе у Козерогов количество переговоров и общения значительно возрастет. Приветствуются занятия спортом, посещение театров, выставок, а также увлечения творчеством и искусством. Июнь хорош для возобновления учебы, интернет — общения, обновления сертификатов и лицензий, решения давно возникших разногласий с родственниками.

Водолей

В июне Водолеи будут особенно активны в коммуникациях, переговорах и общении. Есть все шансы выделиться на публике, проявить организаторский талант, объединить или возглавить коллектив. Первая половина месяца подходит для контактов, покупок и личных встреч. Есть вероятность встретить свою любовь. Крупные покупки, в том числе недвижимость, лучше совершать до 15 июня. Месяц отлично подходит для подготовки и анализа ситуации, чтобы сделать следующий шаг в жизни. Нежелательно сорить деньгами и разбрасываться материальными благами. Наоборот, лучше начать откладывать средства и немного ограничить себя в пустых тратах. В конце месяца придется решать вопросы финансового характера, тянущиеся из прошлого.

Рыбы

Многие Рыбы всерьез задумаются о начале своего дела, взяв полную ответственность на себя. Месяц благоприятен для бизнеса в Сети, блогерства, коммуникации, поездок, торговых сделок, дистанционного обучения, ведения или посещения курсов. Июнь подходит для решения бытовых вопросов, касающихся ежедневных обязанностей. Самое время менять привычки, убирать всё вредное и лишнее из жизни.

«Хорошо взять помощницу по дому, чтобы разгрузить себя. После 18 июня вероятно обострение хронических заболеваний, особенно касающихся позвоночника, суставов, костей, зубов, кожи и аллергических реакций организма. Покупку техники для дома лучше совершать до 15 июня. Вероятны срывы, отмены или перенос поездок, а также спонтанные мероприятия, переезд в лучшее и статусное место, расширение семьи у родственников, встреча со значимыми людьми», — заключила Архангельская.

5 мая Архангельская рассказала «Известиям», какой эффект может последовать за «коридором затмений», который продлился с 20 апреля по 5 мая. Так, специалист заметила, что эффект затмения обычно длится до следующего коридора затмений. В 2023 году он откроется солнечным затмением 14 октября и закроется лунным затмением 28 октября.

При этом хорошо продуманные планы в период затмения стоит начинать после 17 мая. Так, можно дать жизнь новым перспективным делам, которыми есть возможность довольствоваться долгие годы.