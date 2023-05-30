Nordwind Airlines запустила прямой рейс из Тюмени в Сочи

Авиакомпания Nordwind Airlines будет напрямую летать из Тюмени в Сочи трижды в неделю, сообщает пресс-служба тюменского аэропорта Рощино в Telegram.

Самолеты будут летать в понедельник в 19:35 по местному времени, в среду в 08:05 и в четверг в 19:20. Стоимость билета из Тюмени на ближайшие даты начинается от 9 тыс. 817 рублей. Из Сочи можно улететь за 3 тысячи 97 рублей, отмечает портал «Наш город».

Рейсы будут выполнятся на самолете Airbus А330-300. Перелет по направлению из Тюмени в Сочи займет 4 часа, а в обратную сторону 3 часа 40 минут.

Полетная программа стартовала 29 мая. Общая загрузка лайнера составила 293 пассажира, пишет ИА «Ура.ру».

Ранее в мае сообщалось, что Georgian Airways запустит для россиян транзитные рейсы в Европу через Тбилиси.