Леса Ульяновской области обработали против непарного шелкопряда

В Ульяновской области завершилась обработка лесов Мелекесского и Новомалыклинского районов от непарного шелкопряда. На выполнение работ регион получил из федерального бюджета 8 млн рублей.

Биологический препарат распылили в тех местах, где в 2022 году было выявлено наибольшее количество очагов распространения шелкопряда. Об этом пишет Ulpravda.ru. Обследование проводили специалисты лесничеств и регионального центра защиты леса. Всего обработано порядка 3,7 тыс. га леса. Одновременно с этим ведется осмотр лесов в Теренгульском, Маайнском, Чердаклинском, Ульяновском и других районах.

После подсчета яйцеклеток специалисты определят площади очагов распространения непарного шелкопряда. Также будет выполнена повторная проверка лесничеств Мелекесского и Новомалыклинского районов.

В министерстве природных ресурсов и экологии региона подчеркнули, что на текущий момент гибель насаждений из-за деятельности вредителей не наблюдается.