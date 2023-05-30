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Песков заявил, что Путин не планирует выступать с обращением после атаки БПЛА на Москву

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Президент РФ Владимир Путин не планирует выступать с обращением к гражданам после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву и Подмосковье. Об этом во вторник, 30 мая, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В настоящий момент каких-то специальных планов нет», — сказал он на брифинге.

Песков уточнил, что в результате атаки нет жертв, для жителей Москвы и Подмосковья нет никаких угроз.

Работает ПВО: Москву и Подмосковье атаковали беспилотники
Повреждено несколько домов, пострадавших нет

Ранее в этот день в Минобороны РФ заявили, что в атаке на Москву было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все БПЛА противника поражены.

В Подмосковье инциденты с беспилотниками произошли в 500 м от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на подлете к столице было сбито несколько БПЛА. Звуки взрывов, которые слышали утром жители некоторых районов области, являются следствием работы систем противовоздушной обороны (ПВО), указал он.

Кроме того, инциденты с участием беспилотников произошли в Москве. На данный момент известно о трех домах, подвергшихся атаке БПЛА. Один из них располагается на улице Атласова в Новой Москве, другой — на Профсоюзной улице, еще один — на Ленинском проспекте.

Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, сообщил, что в нескольких зданиях города произошли незначительные разрушения в результате происшествий с дронами.

В свою очередь, в Следственном комитете РФ заявили о возбуждении уголовного дела по факту атаки беспилотников в Москве по статье «терроризм». Как уточнили в ведомстве, соответствующее поручение дал глава СК Александр Бастрыкин.

Также министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что целью атак украинских БПЛА были объекты гражданской инфраструктуры.

Накануне начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары ВС РФ. Он заявил, что действия Киева не заставят себя долго ждать.

Одновременно с ним мэр Киева Виталий Кличко потребовал «кошмарить Москву». Он заявил, что не понимает, почему «жители Москвы отдыхают в столице России».

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