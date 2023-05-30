Пенсионер лишился почти 3,9 млн рублей из-за мошенников в Астрахани

Полиция проводит проверку по факту телефонного мошенничества в отношении пожилого жителя Астрахани. Потерпевший лишился почти 3,9 млн рублей.

По словам пенсионера 1947 года рождения, ему поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником Центробанка. Собеседник заявил, что злоумышленники якобы используют персональные данные астраханца и пытаются оформить на него кредит. Чтобы пресечь данные действия, пенсионеру якобы требовалось снять деньги со своих счетов и перевести накопления на «безопасный» счет. Об этом сообщает «Астрахань 24».

После перевода мошенник перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.

За минувшие сутки от действий мошенников пострадали шесть астраханцев. Общий ущерб превысил 7,7 млн рублей.