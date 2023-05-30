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Глава МИД КНР встретился с Илоном Маском в Пекине

Глава МИД КНР встретился с Илоном Маском в Пекине

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Фото: REUTERS/Ludovic Marin
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Глава МИД Китая Цинь Ган провел встречу с американским предпринимателем и гендиректором компании Tesla Илоном Маском в Пекине. Об этом 30 мая сообщило китайское внешнеполитическое ведомство.

Отмечается, что министр иностранных дел Китая сделал акцент на возрождении страны путем модернизации и обсудил развитие энергетической автомобильной промышленности в КНР.

«Модернизация по-китайски — это модернизация с общим благополучием для всех людей и гармоничным сосуществованием человека и природы. Она создаст беспрецедентный потенциал роста и рыночный спрос. Новая энергетическая автомобильная промышленность Китая имеет широкие перспективы развития», — отмечено на сайте МИД КНР.

Также указано, что Китай продолжит продвигать открытость на высоком уровне и создавать более ориентированную на рынок, «легализованную и интернациональную бизнес-среду для компаний со всего мира, включая Tesla».

«Используя Tesla в качестве аналогии, чтобы развивать китайско-американские отношения, нам нужно держать руль в правильном направлении взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, предложенного председателем Си Цзиньпином», — отметили в ведомстве.

В свою очередь Маск отметил, что Tesla выступает против разрыва связей с КНР и готова расширять свою деятельность в стране.

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Ранее, 13 мая, отмечалось, что Tesla обновит программное обеспечение более чем миллиона автомобилей в Китае. Для этого на профилактику отзывают три модели электрокаров, выпущенных с начала 2019 по апрель 2023 года. Обновления усовершенствуют работу тормозной системы и снизят риск столкновений.

Ранее, 22 января, издание SpaceNews предположило, что Маск может оказаться в сложной ситуации в случае, если Китай начнет вторжение на Тайвань. У компании Tesla есть крупный завод по производству электромобилей в Китае, который принадлежит миллиардеру. А его вторая компания SpaceX является одним из подрядчиков министерства обороны США и предоставляет ему услуги спутниковой связи Starlink.

До этого, 7 октября 2022 года, Илон Маск отметил неизбежность конфликта вокруг острова и предложил сделать из него особый административный район Китая. Как отметил предприниматель, такая идея понравится не всем.

После, 12 октября того же года, министр обороны Тайваня Чиу Го-чэн сообщил, что остров откажется от приобретения автомобилей Tesla, после того как Маск предложил сделать его зоной Китая. Он отметил, что высказывания Маска о Тайване заставили его разувериться в Tesla.

Тайвань является частью Китая, но не находится под управлением Пекина. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.

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