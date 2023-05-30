Федерация компьютерного спорта России провела студенческий форум

В Саранске завершился Студенческий форум Федерации компьютерного спорта России, проходивший в рамках фестиваля АССК.Фест. На мероприятие собрались 100 активистов разных регионов. Они посещали лекции и мастер-классы, а также работали в командах над собственными проектами и получили подарки. На мероприятии была установлена фриплей-зона с мощными игровыми компьютерами, зоной VR и PlayStation 5, где каждый желающий мог поиграть и получить подарки от ФКС России. Помимо этого, в рамках форума прошел Суперфинал Чемпионата АССК России по компьютерному спорту в дисциплине «боевая арена» (вид программы — Dota 2), судьями на которых выступили представители регионального отделения ФКС Мордовии.

Для участников Студенческого форума провели ряд лекций и мастер-классов по истории компьютерного спорта в стране, работе Федерации, по маркетингу, ведению мероприятий, а также объяснили, как проводить массовые киберспортивные турниры. Помимо этого участники форума лично могли задать вопросы спикерам и обсудить все интересующие их вопросы на открытом микрофоне. Кроме этого, студенты-активисты померялись силами в игровой зоне Федерации компьютерного спорта России, а победители товарищеских состязаний получили подарки.

Также на форуме студенты рассказали о проектах, которые они реализуют в своих регионах. А после сыграли в увлекательную игру — квиз на знание киберспорта.

Помимо этого в рамках АССК.pro студенты защищали перед экспертной комиссией проекты, над которыми работали в командах во время всего мероприятия. Эти проекты были созданы на основе лучших кейсов из тех, что участники писали на заочном этапе.