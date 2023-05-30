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Машиниста осудили за гибель коллеги на предприятии в Брянске

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В Брянске вынесен приговор в отношении 44-летнего машиниста, которого признали виновным в причинение смерти по неосторожности коллеге. Помощник слесаря скончался во время ремонта технологического оборудования.

Инцидент произошел в феврале 2022 года. Подсудимый запустил подвижной механизм оборудования для проверки его работоспособности. При этом мужчина не убедился, что его напарник находится на безопасном расстоянии. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

Машиниста приговорили к полутора годам ограничения свободы. Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших о компенсации морального вреда.

В Магаданской области на прошлой неделе возбудили уголовное дело после гибели рабочего под колесами погрузчика. Водитель перевозил мужчину на капоте транспортного средства, при этом мужчина не имел прав на управление подобной машиной.

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