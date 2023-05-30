Экс-помощница Байдена рассказала об уставших от русофобии американцах

Американцам надоело слушать про русофобию и войну, заявила во вторник, 30 мая, бывшая помощница президента США Джо Байдена, писатель и публицист Тара Рид.

По ее словам, опросы показывают, что американцы не поддерживают опосредованную войну с Россией, которую ведут США. В Вашингтоне проводятся антивоенные демонстрации, в которых граждане протестуют против траты средств на оборонный бюджет. Об этом она рассказала в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой «Россия сегодня».

«Дороги разваливаются в США, инфраструктура разваливается, экономика в ужасном состоянии, инфляция скакнула на 40%, у нас рекордное количество бездомных в стране», — заявила Рид.

Она также прокомментировала заявление американского сенатора-республиканца Линдси Грэма о «самой удачной» трате денег Вашингтона на помощь Киеву: «Это не отражает то, что представляют из себя американские люди, народ Америки. Нельзя продолжать эту риторику ненависти».

Ранее, 26 мая, пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского распространила видео его встречи с Грэмом, во время которой сенатор высказался о россиянах, заявив о финансовом участии США в причинении им смерти. Позднее, 29 мая, выяснилось, что Украина вырвала из контекста слова сенатора США Грэма о «смерти русских»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание Грэма, отметив, что не все в США поддерживают русофобию.