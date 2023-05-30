Суд признал законным арест драматурга Петрийчук

Московский городской суд признал законным арест драматурга Светланы Петрийчук по делу об оправдании терроризма и отказал ей в смягчении меры пресечения. Об этом 30 мая сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Ранее во вторник суд также подтвердил законность ареста режиссера Евгении Беркович. Фигурантки участвовали в заседании суда по видеосвязи. Обе арестованные женщины находятся в следственном изоляторе.

Защита Беркович настаивала на избрании меры пресечения, не связанной с нахождением под стражей.

Адвокаты ссылались на то, что у режиссера есть несовершеннолетний ребенок, а также совершеннолетний ребенок с инвалидностью, за которым нужен уход. Также они отмечали, что у Беркович есть постоянное место жительства в Москве, однако суд отклонил ходатайство.

Уголовное дело в отношении драматурга и режиссера возбудили из-за спектакля «Финист Ясный Сокол», в котором, по данным следствия, есть признаки оправдания терроризма (ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса РФ).

По данной статье предусмотрено наказание от пяти до семи лет лишения свободы.

Сюжет пьесы посвящен женщинам, которые решили виртуально выйти замуж за радикальных исламистов и уехать к ним в Сирию. При создании спектакля использовались реальные переговоры и протоколы допросов этих людей. Следователь заявил, что на сервисе видеохостинга YouTube разместили читку данной пьесы.

Беркович вину в совершении преступления не признала. Не признала вину и Петрийчук.