Более 100 яхтсменов в заявке первого этапа Tenzor International Cup 2023

С 1 по 4 июня в яхт-клубе Tenzor Sailing Club на Пестовском водохранилище в Московской области состоится первый из четырех этапов международной серии парусных регат Tenzor International Cup 2023.

Турнир Тenzor International Cup — знаковое спортивное соревнование в парусном спорте, проходящее при поддержке Всероссийской федерации парусного спорта и собирающее под парусами сильнейших яхтсменов.

Посоревноваться в опыте и мастерстве среди серьезных соперников, а также побороться за солидный призовой фонд в 2 млн рублей, учрежденный титульным партнером серии финансово-правовой группой компаний Tenzor Consulting Group, съедутся более 100 яхтсменов из России, Белоруссии и Сербии.

Больше половины участников первого этапа составят профессиональные спортсмены с богатым соревновательным опытом, среди которых олимпийцы, победители и призеры национальных и международных чемпионатов и кубков по парусному спорту. «Русские богатыри» Игоря Рытова, ZID art Sailing Team Зорана Пауновича, Tenzor Team Андрея Пушкина, DOLCE VITA Инны Балашовой, HUBEX/Pirogovo Кирилла Фролова, RUSSO TRANS Юрия Морозова, «Ахмат» Хасана Хаджиева, Eyed Mushrooms Елизаветы Шестаковой, Bars Sailing Team Максима Батракова — это лишь часть команд, претендующих на подиум. Бросить вызов мастодонтам парусного спорта смогут и опытные любители, задачей которых является личный и командный прогресс в мастерстве ведения больших гонок. Это экипажи Skolkovo Sailing Team, Nord, «Два топора», Pavetra, S-Kotiki, «Алые паруса», ПЭК: Sport, O1 Properties и др. Суммарно в заявке первого этапа значатся 24 парусные команды.

Формат соревнования включает три гоночных дня плюс день тренировки, что соответствует международному стандарту проведения регат для килевых классов яхт и позволяет участникам максимально погрузиться в соревновательный процесс на воде.

Профессиональная судейская коллегия во главе с судьей международной и высшей всероссийской квалификации Анной Владимировной Деяновой и группой ампайров будет обеспечивать судейство на всех этапах турнира.

Пока спортсмены ведут зрелищную борьбу на воде, на берегу пройдет большой яхтенный фестиваль Tic Sailing Fest 2023 с хедлайнером мероприятия — известной группой Uma2rman, которая даст концерт 3 июня в 21:30.

Откроют фестиваль 2 июня детские спортивные соревнования Tenzor Cup Junior. Юные участники смогут показать свои навыки хождения под парусом на швертботах Winner Optimist и сапбордах, соревнуясь в эстафетах на воде, проходя испытания на силу и ловкость, интеллект и смекалку на береговых эстафетах, и проявить творческие таланты на конкурсах. Чудесные подарки от партнеров проекта — сети салонов «Кенгуру» и компании Smartbar приготовлены для всех детей.

В субботу, 3 июня, и в воскресенье, 4 июня, гостей ждет большая развлекательная программа. На протяжении уикенда увлекательные мастер-классы по йоге c экспертом ERYT500 международного його-альянса Алексеем Байковым, «Бьюти бар» от специалистов MODS Hair Paris, тренировки для детей от ХК «Спартак», мастер-классы ART Day, «Создаем свой флорариум» c цветочной мастерской Flora-Line, яхтенные активности от Tenzor Sailing Academy, музыкальное шоу и концерт главных гостей программы — группы Uma2rman, бодрящие коктейли от Stellar Group, интерактивный спектакль и много других развлечений и событий будут организованы для взрослых и детей.

Информационную поддержку проекту оказывают МИЦ «Известия», «Общественное телевидение России» (ОТР), телеканал «Матч ТВ», телеканал «360», МГТРК «Мир», Crocus Media, «Океан ТВ», «Ведомости Спорт», RU.TV, информационное агентство «Национальная служба новостей» (НСН), журнал «Элитный спорт и отдых», журнал Yacht Russia, журнал Yachting, порталы News.ru, Sportsdaily, Sport24, издание «Вокруг света» и другие средства массовой информации.

Даниил Банаян (ZID art Sailing Team): «В сезоне-2023 команда ZIDart уверенно смотрит в направлении пьедестала! Мы планируем показывать стабильно высокие результаты на протяжении сезона и уверены, что это приведет нас на подиум. Большинство соперников нам хорошо знакомы, вместе с ними мы выступали уже во многих гоночных сериях на протяжении последних 3–4 лет. Прошедший сезон познакомил нас с большим количеством молодых и неожиданно сильных команд».

Павел Созыкин (Tenzor Team): «Уровень Tenzor International Cup высочайший как в организации береговой программы, так и в соревновательном процессе. Если сравнивать с сериями в олимпийских классах, то это уровень комплексных чемпионатов мира и престижных международных регат. Полная концентрация внимания, борьба за каждое очко и стабильность во всём — таковы основные задачи нашего экипажа на каждом этапе турнира».

Елизавета Шестакова (Eyed Mushrooms): «Прошлый год для меня был в целом очень успешным, но результаты были нестабильными. В этом году цель держаться поувереннее и биться за пьедестал. Наш зимний сезон прошел довольно активно, мы участвовали в соревнованиях в Турции, показывали хорошие результаты. Знаю, что в этом году на Tenzor International Cup 2023 добавились еще сильные команды и молодые команды очень выросли. Будет интересно в этом сезоне наблюдать за результатами».