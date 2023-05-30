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В Японии дебютировало новое поколение Toyota Crown
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В Японии дебютировало новое поколение Toyota Crown

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Фото: CarWatc
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Компания Toyota Motor представила в Японии новое поколение культового седана Crown, сообщает 30 мая издание Car Watch.

Автомобиль дебютировал на выставке в ходе 24-часовых автомобильных соревнований Super Taikyu Fuj. Компания показала предсерийный образец седана, а официальная премьера модели состоится в ближайшие месяцы.

В основе 16-го поколения Crown находится платформа TNGA-L ― на ней же построен гибрид на водородном топливе Toyota Mirai. Вероятно, стоит ожидать в модельном ряду Crown модель на альтернативном топливе.

Что примечательно, выставочный образец, представленный в Японии, леворульный. Кроме того, система мультимедиа автомобиля переведена на китайский язык. Это может подтверждать гипотезу, что приоритетным рынком для Crown станет КНР.

В 2022 году стало известно, Toyota перезапускает модель Crown, которая в Китае представлена в виде отдельного суббренда наряду с Lexus и Toyota. Его развитием занимается совместное предприятие FAW-Toyota.

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17 мая стало известно, что у дилеров из Приморского края и Новосибирской области появились обновленные компактные кроссоверы Lexus UX. Автодилер из Владивостока предлагает новинку за 5,1 млн рублей, в то время как покупателям из Новосибирска Lexus обойдется в 8,7 млн рублей. Кроссоверы продаются совершенно новыми и без пробега.

Длина компактного кроссовера японского производителя составляет 4495 мм, ширина — 1840 мм, высота — 1540 мм, колесная база — 2640 мм. Клиренс Lexus UX равен 185 мм. Обновленный автомобиль поставляется в Россию в единственном исполнении ― с бензиновым двигателем объемом 2 л мощностью 171 л.с. в паре с вариатором.

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