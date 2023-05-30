Депутат Европарламента Мариани осудил атаку украинских БПЛА по Москве

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани решительно осудил атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Москве. Об этом он заявил 30 мая.

«Хотя у нас нет подтверждения, что атака была совершена украинскими силами, мало кто сомневается в том, кто именно несет ответственность за это», — сказал французский политик.

По его мнению, стратегия киевского режима постепенно выходит из-под контроля стран Запада. Мариани напомнил, что западные страны неоднократно заявляли, что не поддержат нападение киевского режима на Россию.

Также евродепутат подчеркнул, что поведение украинского лидера всё больше напоминает ему поведение бешеной собаки, которая провоцирует глобальную катастрофу.

Ранее в этот день в беседе с «Известиями» депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн заявил, что Запад не должен игнорировать атаку беспилотников в Москве и Подмосковье. Атака беспилотников стала эскалацией конфликта. Главной целью должен оставаться поиск мирных путей урегулирования украинского кризиса, подчеркнул политик.

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в нескольких зданиях столицы произошли незначительные разрушения в результате атак БПЛА. На время работы экстренных служб были эвакуированы жители нескольких подъездов в двух домах.

В частности, в МЧС поступило сообщение о ЧП в Новой Москве на улице Атласова, дом 11. Произошел взрыв, в результате которого были выбиты стекла на верхнем этаже здания. В распоряжении «Известий» также есть кадры с места падения беспилотника у дома на Ленинском проспекте в столице.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев также сообщил, что на подлете к столице было сбито несколько БПЛА. Звуки взрывов, которые слышали утром жители некоторых районов области, являются следствием работы систем противовоздушной обороны (ПВО), указал он.

Следственный комитет (СК) России сообщил, что по факту атаки беспилотных летательных аппаратов возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

До этого, 29 мая, начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары. Он заявил, что ответ Украины не заставит себя долго ждать.

Одновременно с ним мэр Киева Виталий Кличко потребовал «кошмарить Москву». Он заявил, что не понимает, почему «жители Москвы отдыхают в столице России».