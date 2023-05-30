«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Санкт-Петербурге

Синоптики прогнозируют усиление ветра на территории Санкт-Петербурга. «Желтый» уровень погодной опасности будет действовать 31 мая.

Согласно прогнозам, скорость порывов ветра будет достигать 15 м/с. Неблагоприятные погодные условия ожидаются с 9 до 21 часа, уточняет телеканал «78».

Жителей Северной столицы просят соблюдать осторожность. Водителям рекомендовано отказаться от использования личного транспорта.

Ранее в этот день штормовое предупреждение объявили в Ставропольском крае. До конца суток 31 мая в регионе ожидается усиление ветра до 23 м/с.