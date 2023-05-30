В Оренбург завезли вакцину против кори

В поликлиники Оренбурга поступило 10 тыс. доз вакцины от кори, сообщает во вторник, 30 мая, 56orb.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

О том, что в городе скоро должна появиться вакцина против кори, в прошлом месяце в прямом эфире местного канала заявляла заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе детской городской больницы Татьяна Леньшина. Тогда она говорила, что препарат завезут в медицинские учреждения в конце апреля.

На прошлой неделе сообщалось, что в России двукратно уменьшилось число зафиксированных случаев кори. Это связано с большим комплексом проведенных противоэпидемических мероприятий.