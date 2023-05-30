ФАС оштрафовала Сбербанк за нарушение рекламного законодательства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала ПАО «Сбербанк России» на 600 тыс. рублей за нарушение рекламного законодательства, говорится в сообщении на сайте ведомства 30 мая.

Уточняется, что в рекламе кредита финансовой организации, распространявшейся в эфире федеральных телеканалов, крупным шрифтом указывалась и озвучивалась привлекательная для заемщиков информация о процентной ставке от 4,9%.

«Однако данные об иных условиях, влияющих на стоимость кредита и возможность его получения, размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом в течение короткого времени. Таким образом, потребители получали неполную информацию обо всех условиях кредита, определяющих его стоимость», — подчеркнули в службе.

Рекламный материал признан ненадлежащим. Банк получил предписание о прекращении нарушения закона. Возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее, 13 февраля, Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров обратилась в ФАС, сообщив, что китайская компания Xiaomi систематически нарушает российское законодательство о рекламе, несанкционированно демонстрируя пользователям смартфонов вводящие в заблуждение объявления и зачастую перенаправляя их на фишинговые сайты.