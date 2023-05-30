Женщина пострадала при падении на нее дерева в Симферополе
Следственный комитет проводит проверку по факту получения травм 32-летней женщиной в Симферополе. На потерпевшую рухнуло дерево.
Инцидент произошел на улице Киевской. По данным ИА «Крыминформ», женщина получила травму головы, перелом ноги и ребер. Потерпевшую госпитализировали.
Следователи намерены дать оценку профильным службам, которые отвечают за содержание зеленых насаждений и обслуживание территорий. Также собственную проверку проводит прокуратура.
В Уфе из-за неблагоприятных погодных условий пострадали два человека и 15 автомобилей. Граждане жаловались на упавшие после сильного ветра деревья.