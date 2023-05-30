В доме на улице Атласова приступили к восстановительным работам после падения дрона

В доме на улице Атласова приступили к восстановительным работам после падения дрона

2023-05-30 14:04:34

2023-05-30 14:04:34

2023-05-30 14:04:34

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