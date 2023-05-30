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Собянин сообщил о возвращении эвакуированных жителей в дома после атак беспилотников

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Экстренные службы завершили изучение поврежденных ударами беспилотников зданий в Москве. Эвакуированные жители начали возвращаться в свои дома. Об этом во вторник, 30 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Экстренными службами проведены все необходимые мероприятия по изучению обстоятельств поврежденных БПЛА зданий. Эвакуированные в целях беспрепятственной работы специальных служб жители начинают возвращаться в свои дома. Первыми в квартиры вернутся жители дома на Ленинском проспекте», — говорится в сообщении.

Работает ПВО: Москву и Подмосковье атаковали беспилотники
Повреждено несколько домов, пострадавших нет

Мэр Москвы также уточнил, что среди жителей атакованных домов серьезно пострадавших нет: только два человека обратились за медицинской помощью, госпитализация не потребовалась, вся необходимая помощь была оказана на месте.

Ранее в этот день Собянин рассказал о том, что несколько зданий в Москве получили незначительные повреждения в результате атаки беспилотными летательными аппаратами. В целях безопасности жители домов, подвергшихся ударам, были эвакуированы.

На данный момент известно, что в результате атаки БПЛА на Москву повреждения получили три дома: один из них — на Ленинском проспекте, другой — на Профсоюзной улице, еще один — на улице Атласова в Новой Москве.

Также несколько инцидентов с беспилотниками были зарегистрированы в Московской области — в Одинцовском городском округе и в 500 м от Ильинского шоссе в Красногорске. Подмосковный губернатор Андрей Воробьев заявил, что на подлете к столице было сбито несколько БПЛА.

Следственный комитет РФ начал расследование инцидентов, по факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм». Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил Генеральной прокуратуре России взять на контроль ход расследования.

До этого, 29 мая, начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары. Он заявил, что ответ Украины не заставит себя долго ждать. Речь шла об уничтожении российскими войсками аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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