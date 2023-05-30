Мэрия Серова купит «КамАЗ» для вечеринок

В Свердловской области власти города Серов решили приобрести автомобиль для вечеринок. На покупку выделят 18,7 млн рублей из бюджета, сообщает ИА «Ура.ру» во вторник, 30 мая.

Аукцион на поставку автоклуба на базе модели «КамАЗ-43118» размещен на портале госзакупок. В настоящее время поставщик уже определен. Им стала компания ООО «КОМСТАР».

Городской мэрии удалось снизить максимальную стоимость контракта на 1 млн рублей. Автоклуб будет представлять собой трансформируемый кузов-фургон. Машина должна поступить в распоряжение властей в конце сентября, отмечает «Тагилсити.ру».

Впервые о клубе на колесах публично заговорил глава Серовского городского округа Василий Сизиков. По его словам, наличие такого автомобиля позволит «всей деревне танцевать».

Ранее, в апреле, сообщалось, что подобный автомобиль для вечеринок купили в Астраханской области. Его приобрел межпоселенческий досуговый центр «Мир» из села Красный Яр.