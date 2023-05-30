Суд арестовал конструктора из Ростова-на-Дону по делу о шпионаже в пользу Украины

Лефортовский суд Москвы арестовал инженера-конструктора оборонного предприятия из Ростова-на-Дону по делу о шпионаже в пользу Украины. Об этом 30 мая сообщил источник «РИА Новости» в правоохранительных органах.

Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 24 дня.

О том, что в Ростове-на-Дону задержали инженера-конструктора, который передавал на Украину разведданные, сообщили в ФСБ 24 мая.

По данным следствия, с февраля по апрель 2023 года злоумышленник в переписке с сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Украины выполнял его задания и инициативно передавал ему информацию о расположении оборонных предприятий, а также средств противовоздушной обороны (ПВО) и личного состава вооруженных сил (ВС РФ), размещенных на территории Ростова-на-Дону.

Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

До этого, 22 апреля, Лефортовский суд Москвы продлил меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему замначальника испытательной лаборатории оружейного завода «Промтехнология» Дмитрию Киче. Арест продлен после предъявления россиянину обвинения в государственной измене. Дело рассматривается в закрытом режиме в связи с его секретностью.