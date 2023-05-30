Саженцы роз передаст Псков Донецку

Из Псковской области в Донецк отправят уникальную коллекцию роз. Цветы высадят в местной оранжерее и используют для озеленения города.

Как рассказал Псковскому агентству информации глава крестьянского хозяйства из Себежского района Иван Мельник, розы уже отобрали. В коллекции есть редкие авторские сорта.

В акции принимают участие три питамника: из Псковской области, из Республики Коми и из Дагестана. По словам фермера, ранее Донецк был городом роз, поэтому важно сейчас восстановить хозяйство.

В начале мая сообщалось о том, что более 3,2 млрд рублей направят из федерального бюджета и внебюджетных источников на развитие спорта в новых регионах РФ в 2023 году.