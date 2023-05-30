С начала года на водных объектах в РФ погибло 632 человека

С начала года в России на водных объектах погибло 632 человека, в том числе 62 ребенка. Об этом 30 мая рассказал начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам управления безопасности на водных объектах МЧС России Андрей Печенин, выступая на пресс-конференции в пресс-центре МИЦ «Известия».

Всего с начала года, по его словам, в России зарегистрировано 848 происшествий на водных объектах, что выше на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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