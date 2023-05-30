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Сийярто сообщил о госпитализации 15 раненных в Косово венгерских военных

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что 15 раненных в Косово венгерских военных госпитализировали
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Фото: REUTERS/Laura Hasani
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто во вторник, 30 мая, сообщил, что 15 венгерских военных, раненных при беспорядках в Косово, были госпитализированы.

Он также отметил, что решение об их замене на других военнослужащих пока не принято.

«Что касается состояния раненых венгерских солдат, 15 раненых нуждались в госпитализации, к счастью, погибших нет. Врачебная бригада, отправленная министерством обороны, примет решение, кому необходима транспортировка в Венгрию, а кому достаточно будет ухода на месте», — сообщил Сийярто на пресс-конференции, трансляция которой велась в социальной сети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

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Днем ранее, 29 мая, агентство ANSA со ссылкой на итальянское министерство обороны сообщило, что в ходе столкновений с протестующими сербами в Косово пострадали 14 граждан Италии из числа военных международных сил под руководством НАТО, которые отвечают за обеспечение стабильности в Косово Kosovo Force (KFOR). Тогда же сообщалось о раненых военных KFOR из Венгрии и Молдавии.

Ранее в тот же день, примерно в 17:00 (18:00 мск) представители KFOR атаковали сербов в Косово. В населенном пункте Звечан были слышны стрельба и звуки ударных бомб. Также был использован слезоточивый газ.

Свыше 50 человек среди мирного населения получили травмы. Сербы обратились в больницы с травмами от светошумовых гранат, резиновых и боевых пуль «миротворцев» международных сил под руководством НАТО и косовской полиции.

Столкновения между спецназом и сербами начались утром 26 мая на севере. Правоохранители окружили административные здания в населенных пунктах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич, поясняя жителям, что они якобы помогают вновь избранным мэрам начать работу. Сербы вышли на защиту зданий.

Сербский президент Александр Вучич назвал целью Приштины столкновение Сербии с НАТО. Он уверен, что «всё это организовано [премьером Косово] Альбином Курти». Он отметил, что обострение ситуации в Косово может дойти до серьезного конфликта.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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