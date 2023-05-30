Военный эксперт усомнился в масштабном контрнаступлении Украины

Масштабного контрнаступления Украины ждать, скорее всего, не стоит, но некоторые направления ударов могут быть скорректированы. Об этом 30 мая «Известиям» сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

«Раньше говорилось, что у них два возможных направления — север и юг. Север — это маскировка, действия ротных тактических групп мы видели на примере проникновения ротной тактической группы в Белгородскую область. Второе — херсонское и запорожское направления, там есть свои особенности. Там выстроена с нашей стороны серьезная оборона, и противник может там понести существенные потери. Это направление, может, и будет отыграно, но как вспомогательное», — сказал он.

В связи с тем, что некоторые атаки Вооруженных сил Украины имеют широкий медийный эффект, которым они пытаются «шатать» внутреннюю обстановку в РФ, они выберут объекты, находящиеся в тех местах, которые не предполагались для атаки, считает Леонков.

«Например, я говорю о Донецке и Лисичанске. Напротив них находятся два укрепрайона: напротив Лисичанска — Северск, напротив Донецка — Авдеевка. И там, и там в последнее время отмечалась концентрация войск, переброска туда резервов. Вполне возможно, что с этих направлений попытаются развить удары, захватить кварталы, сделать из этого шумный медийный эффект. Конечно, мы их из этих кварталов выкинем, но цель у них оправдает средства. Они же отчитываются перед своими спонсорами, что они достигают результата», — сказал эксперт.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские власти определились со сроками начала контрнаступления Вооруженных сил страны против ВС РФ.

25 мая главный советник Зеленского Игорь Жовква заявил, что украинское контрнаступление против российской армии начнется, когда Киев получит от союзников необходимое вооружение.

Вместе с тем днем ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что Вооруженные силы Украины уже проводят отдельные операции в рамках контрнаступления. Он отметил, что наступательные действия на разных участках фронта ведутся уже несколько дней.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении было принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.