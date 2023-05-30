Корреспондент «Известий» рассказал о последствиях удара БПЛА по дому в Новой Москве

В Москве в доме 11 по улице Атласова, где утром 30 мая произошел взрыв, начались высотные работы, передает во вторник корреспондент «Известий» Александр Сафиуллин.

«У нас начались какие-то высотные работы. Возможно, исследуют остатки БПЛА в здании или собирают следы взрывчатки, чтобы понять ,чем был начинен беспилотник», — сообщает корреспондент.

По его словам, сотрудники экспертно-криминалистического центра изучают каждый сантиметр территории вокруг здания, также поиски продолжаются на крыше. Сейчас на месте работают лишь службы, которые фиксируют последствия.

По словам очевидца, после ЧП жителей к дому не пускали, на улице выстроились толпы людей. Эвакуация проходила спокойно, жильцы покидали дом самостоятельно. Паники среди собравшихся не было. Позднее москвичи смогли даже увидеть обломки БПЛА.

Пострадавших из-за происшествия нигде не было видно.

Утром 30 мая в МЧС поступило сообщение о ЧП в Новой Москве на улице Атласова, дом 11. Произошел взрыв, в результате которого были выбиты стекла на верхнем этаже здания. В распоряжении «Известий» также появились кадры с места падения беспилотника у дома на Ленинском проспекте в столице. Из здания были эвакуированы 300 жильцов.

Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение в максимально короткие сроки устранить повреждения зданий, нанесенные во время атаки беспилотников.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев также сообщил, что на подлете к столице было сбито несколько БПЛА. Звуки взрывов, которые слышали утром жители некоторых районов области, являются следствием работы систем противовоздушной обороны (ПВО), указал он.

До этого, 29 мая, начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары. Он заявил, что ответ Украины не заставит себя долго ждать. Речь шла об уничтожении российскими войсками аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.