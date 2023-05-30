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Захарова назвала привлечение Грэма к ответственности «давно назревшей мерой»

Захарова: привлечение Грэма к ответственности — давно назревшая мера
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Фото: ТАСС/Ковалев Петр
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Привлечение к ответственности американского сенатора Линдси Грэма, известного своими русофобскими высказываниями, — давно назревшая мера. Об этом заявила во вторник, 30 мая, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского распространила видео с Грэмом, где сенатор от штата Южная Каролина высказался об «убийстве русских». Позднее было заявлено, что видеоролик является монтажом. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту высказываний Грэма, а МВД РФ объявило его в розыск.

«Этот персонаж, гротескный и опасный одновременно, нам хорошо известен. Российские следственные органы занимаются им вплотную, расследуя его прежние призывы устранить президента России и сбивать российские самолеты над Черным морем. Теперь сенатор пошел дальше, замахнувшись на весь народ России», — приводит ее слова Telegram-канал внешнеполитического ведомства.

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Захарова указала, что также рассуждал Адольф Гитлер с подручными, а «сегодня по их стопам идут опекаемые Вашингтоном, Лондоном и Брюсселем неонацисты на Украине».

«Жалкие оправдания о якобы вырванных из контекста и смонтированных его подопечными в киевском режиме фразах сути дела не меняют», — добавила дипломат.

За день до этого в МИД РФ назвали циничными попытки оправдать сенатора Грэма и его «людоедские высказывания». В заявлении министерства отмечается, что фраза американского политика ошарашила россиян не просто «пещерной русофобией, а истинно человеконенавистнической сущностью».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что «трудно представить себе больший позор для страны, чем иметь таких сенаторов».

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