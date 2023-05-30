Политолог оценил вероятность распада ОБСЕ

США и ряд европейских стран не допустят распада Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом 30 мая «Известиям» сказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Таким образом он прокомментировал слова главы финского МИДа Пекки Хаависто о том, что ОБСЕ в ближайшие месяцы может грозить кризис из-за нежелания России и Белоруссии одобрить председательство Эстонии в следующем году.

Денисов отметил, что этим высказыванием Хаависто, по сути, признает, что без России и Белоруссии архитектура безопасности в Европе невозможна.

«Ситуация, сложившаяся в ОБСЕ, прогнозируемая. Председательствующая страна в этой организации выстраивает повестку работы на год, задает ключевые темы для дискуссий. И в этом контексте естественно и закономерно, что позиция Эстонии — государства, которое на протяжении последних лет наиболее ярко демонстрирует свою русофобскую позицию — просто неприемлема ни для РФ, ни для Белоруссии. Если бы еще, как это изначально задумывалась, можно было полагать, что председательствующий будет выступать в роли субъекта, который над ситуацией, то сейчас это, конечно, невозможно. Естественно, никто одобрять эту кандидатуру не будет», — сказал эксперт.

Политолог допустил, что как следствие может быть прекращение функционирования ОБСЕ, однако он выразил большие сомнения на этот счет.

«Целый ряд государств, например, США, многие европейские страны будут делать всё возможное, чтобы эту структуру оставить на плаву, так как там подавляющее большинство стран коллективного Запада, нелояльных РФ. В этом отношении я не удивлюсь, если будут применены какие-то оригинальные решения, пускай в нарушение даже устава ОБСЕ, в нарушение достигнутых соглашений, которые позволят просто обойти этот блок со стороны России и Белоруссии. Это будет означать политику двойных стандартов, но вместе с тем западные страны попробуют решить этот вопрос таким образом», — сказал он.

Согласно правилам, председатель организации должен быть одобрен всеми 57 государствами-членами. Однако, как отмечается в материале, Эстония не готова отказаться от своей кандидатуры.

Ранее в Москве сообщили о возможном выходе РФ из ОБСЕ. Как заявил 24 февраля вице-спикер Госдумы и глава российской делегации Петр Толстой, Россия может выйти из организации при изменении регламента, ущемляющего интересы российской делегации, и если будут попытки изолировать Россию.

19 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Минске отметил, что ОБСЕ быстро и явно деградирует, отходя всё дальше от своих высоких принципов, которые были заложены в Хельсинкском заключительном акте.

ОБСЕ была создана в Будапеште в 1994 году, после того как серия встреч по вопросам европейской безопасности и сотрудничества переросла в организацию. Первая встреча по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе прошла в 1975 году в Хельсинки по инициативе Финляндии и лично президента Урхо Кекконена.