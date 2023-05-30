Пожароопасный сезон открыли во всех лесничествах Иркутской области

В Иркутской области пожароопасный сезон открылся во всех 37 лесничествах. Приказом регионального министерства лесного комплекса в последних трех его ввели с 29 мая, сообщает пресс-служба правительства области.

Речь идет о Бодайбинском, Катангском и Мамском лесничествах. Ранее по погодным условиям на их территории отсутствовала угроза возникновения лесных пожаров.

«Приказ об открытии пожароопасного сезона обязывает лесничества привести в полную готовность силы и средства пожаротушения. В лесничествах созданы оперштабы и действуют специализированные диспетчерские службы», — рассказал осуществляющий полномочия министра лесного комплекса региона Павел Кирдяпкин.

Как уточняет ИА IrkutskMedia, в 23 лесничествах в южной, центральной и западной частях региона пожароопасный сезон был открыт с 6 апреля. С 27 мая на территории всего Приангарья введен особый противопожарный режим.