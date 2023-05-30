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Суд признал законным арест режиссера Беркович по делу об оправдании терроризма

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
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Московский городской суд признал законным арест театрального режиссера Евгении Беркович, обвиняемой по делу об оправдании терроризма. Об этом 30 мая сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Отмечается, что защита настаивала на избрании меры пресечения, не связанной с нахождением под стражей, однако суд отклонил этот запрос.

Адвокаты ссылались на то, что у их подзащитной есть несовершеннолетний ребенок, а также совершеннолетний ребенок с инвалидностью, за которым нужен уход. Кроме того, у Беркович есть постоянное место жительства в Москве.

Защита также не согласилась с результатами комплексной деструктологической экспертизы, предоставленной следствием.

Сама Беркович вину не признала. Она добавила, что в ее спектакле «Финист Ясный Сокол» не было оправдания терроризма, и поддержала ходатайство своих адвокатов о смягчении меры пресечения.

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5 мая Замоскворецкий суд Москвы арестовал Беркович на два месяца, она будет находиться в СИЗО до 4 июля 2023 года.

По словам адвокатов режиссера, уголовное дело возбудили из-за спектакля «Финист Ясный Сокол», в котором, по данным следствия, есть признаки оправдания терроризма. По данной статье предусмотрено наказание от пяти до семи лет лишения свободы.

Сюжет пьесы посвящен женщинам, которые решили виртуально выйти замуж за радикальных исламистов и уехать к ним в Сирию. При создании спектакля использовались реальные переговоры и протоколы допросов этих людей. Следователь заявил, что на YouTube разместили читку данной пьесы.

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