Более 25 тыс. человек собрал фестиваль «Вкус Арктики» в Мурманске

Власти Мурманска подвели итоги трехдневного фестиваля «Вкус Арктики». Мероприятия за это время посетили более 25 тыс. человек, было продано более 13 тыс. порций арктических блюд и 7 тыс. порций напитков. Посетители купили порядка 760 сувениров и около 150 кг рыбы.

Глава регионального комитета по туризму Александр Елисеев, чьи слова приводит ИА «Би-порт», рассказал, что среди абсолютных рекордсменов по продажам стали кармашки с арктическими добавками, блинчики и вафли, уха, меренговый рулет с морошкой, плов с олениной, ягельёж, северные бургеры и лимонады. Гостям раздали около 3 тыс. порций арктического сбитня и лимонада.

Агентство сообщает, что фестиваль «Вкус Арктики» провели в рамках празднования 85-летия Мурманской области. В эти дни в центре Мурманска работал уличный кинотеатр, в котором показывали снятые в Арктике документальные и игровые фильмы, мультфильмы и видовые ролики.

В туристическом информационном центре для гостей разыграли более 5 тыс. подарков. Победители могли получить «паспорт полярника», соусы из северных ягод, путешествия по Мурманской области, ночи в лучших местных отелях.

Ранее в Мурманске в Долине уюта организовали фестиваль молодежных субкультур. Мероприятие приурочили к последнему звонку.