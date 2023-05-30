Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков заявил планах РФ принять участие в саммите БРИКС «на должном уровне»
Наука и техника
РФ впервые развернула на ГСО группировку гидрометеорологических спутников
Мир
В Кремле уточнили темы разговора Путина и Эрдогана
Мир
Президент Сербии призвал Запад повлиять на отзыв спецназа с севера Косово
Мир
Посол исключил наличие поводов для обвинения РФ во вмешательстве в выборы в Турции
Наука и техника
Рекорд по числу пребывающих на орбите Земли будет побит благодаря россиянам
Недвижимость
Названы города с самыми подешевевшими квартирами на вторичном рынке в Подмосковье
Мир
Храм канонической УПЦ захватили в Киевской области
Общество
Собянин поручил максимально быстро устранить повреждения от атак БПЛА в Москве
Здоровье
Врач рассказала о влиянии вредных привычек на продолжительность жизни
Мир
В Риге заявили о перевозке памятника Пушкину из Кронвальдского парка
Общество
Путин освободил Безродную от должности замминистра юстиции

Более 25 тыс. человек собрал фестиваль «Вкус Арктики» в Мурманске

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Мурманска подвели итоги трехдневного фестиваля «Вкус Арктики». Мероприятия за это время посетили более 25 тыс. человек, было продано более 13 тыс. порций арктических блюд и 7 тыс. порций напитков. Посетители купили порядка 760 сувениров и около 150 кг рыбы.

Глава регионального комитета по туризму Александр Елисеев, чьи слова приводит ИА «Би-порт», рассказал, что среди абсолютных рекордсменов по продажам стали кармашки с арктическими добавками, блинчики и вафли, уха, меренговый рулет с морошкой, плов с олениной, ягельёж, северные бургеры и лимонады. Гостям раздали около 3 тыс. порций арктического сбитня и лимонада.

Агентство сообщает, что фестиваль «Вкус Арктики» провели в рамках празднования 85-летия Мурманской области. В эти дни в центре Мурманска работал уличный кинотеатр, в котором показывали снятые в Арктике документальные и игровые фильмы, мультфильмы и видовые ролики.

В туристическом информационном центре для гостей разыграли более 5 тыс. подарков. Победители могли получить «паспорт полярника», соусы из северных ягод, путешествия по Мурманской области, ночи в лучших местных отелях.

Ранее в Мурманске в Долине уюта организовали фестиваль молодежных субкультур. Мероприятие приурочили к последнему звонку.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023