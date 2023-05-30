Посол исключил наличие поводов для обвинения РФ во вмешательстве в выборы в Турции

Россия не давала поводов для обвинения во вмешательстве в выборы президента в Турции. Об этом 30 мая заявил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов во время дискуссии, посвященной итогам президентских выборов, на площадке Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Это хочу подчеркнуть особо, мы для этого не давали абсолютно никаких поводов (для подозрений во вмешательстве в выборы. — Ред.)», — сказал он.

По словам посла, на эту тему было множество спекуляций.

Накануне, 29 мая, глава высшего избирательного совета Турции Ахмет Енер заявил, что во втором туре президентских выборов победил действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. После обработки почти 100% бюллетеней с участков он получил 52,16% голосов, его соперник из оппозиции Кемаль Кылычдароглу — почти 48%.

Газета Hürriyet сообщила, что Эрдоган примет поздравления от иностранных лидеров в пятницу, 2 июня, в своей резиденции. Ожидается также, что он принесет присягу в парламенте 3 или 4 июня.

Администрация турецкого лидера сообщила, что президент РФ Владимир Путин по телефону поздравил Эрдогана с победой на выборах. Отмечалось, что стороны договорились о дальнейшем развитии отношений между странами.

С победой Эрдогана поздравили и другие мировые лидеры, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и президент США Джо Байден.

После второго тура Эрдоган спел песню перед избирателями. Он вышел к своим сторонникам в Стамбуле вместе с женой Эмине и исполнил композицию Duyanlara Duymayanlara, которую до этого уже пел во время предвыборной кампании.