Пожар случился в школе села Мамоны под Иркутском

В селе Мамоны под Иркутском случился пожар в одном из помещений средней школы, в которой сейчас ведется ремонт. Детей в здании не было, персонал эвакуировался самостоятельно, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону 30 мая.

«Короткое замыкание произошло в спортзале средней школы в селе Мамоны сегодня утром. От замыкания началось возгорание в помещении со спортивным инвентарем, сработала сигнализация», — говорится в сообщении ведомства.

30 человек из числа персонала эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет. Прибывшие спасатели оперативно ликвидировали пожар, его площадь составила 25 кв. м.

Прокуратура Иркутского района поставила на контроль установление всех обстоятельств и причин возгорания.

Как уточняет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона, занятия в школе села Мамоны сейчас не проводятся, поскольку в здании ведется ремонт. В учреждении заменят инженерные сети, обновят отделку, заменят систему пожарно-охранной сигнализации. Стоимость ремонта составляет более 46 млн рублей, еще 14,6 млн предусмотрены на переоснащение школы.

На место происшествия выезжал замминистра образования Евгений Пакулов. Он подчеркнул, что случившееся не отразится на проведении модернизации. Сдать объект по-прежнему планируется до начала учебного года.