Двое человек и 15 автомобилей пострадали в Уфе из-за непогоды

Два человека и 15 автомобилей пострадали в Уфе из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в управлении гражданской защиты во вторник, 30 мая.

Днем ранее на столицу Башкирии обрушилась мощная гроза с ливнем и ветром. В единой диспетчерской службе зарегистрировали 22 обращения со стороны местных жителей. Люди жаловались на упавшие после сильного ветра деревья, пишет «МедиаКорСеть».

Суммарно из-за этого пострадало 13 автомобилей. Еще на две иномарки южнокорейского производства обрушились железное ограждение и деталь вентиляционного канала.

Также дерево рухнуло на мать с ребенком во время прогулки по «тропе здоровья». Они получили различные травмы.