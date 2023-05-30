«Остров Мечты» отпразднует День защиты детей

3 июня в южном ландшафтном парке посетителей ждет большая праздничная программа ко дню защиты детей вместе с Дримчиками — новыми героями «Острова Мечты. Все мероприятия бесплатны.

В южном ландшафтном парке «Острова Мечты» 3 июня с 14:00 до 17:00 юные посетители мастер-классов смогут создать яркие слаймы. В 14:30 начнется увлекательная анимация с новыми персонажами парка развлечений — веселыми оранжевыми треугольниками Дримчиками. Вместе с Забавой, Героем, Мией и Стасом гости праздника примут участие в творческих конкурсах, познавательных викторинах и активных играх.

В 16:30 посетителей ждет интерактивное шоу мыльных пузырей, а завершится праздник в 17:15 веселой дискотекой с Дримчиками.

Вход на мероприятие свободный.