Артистов из других регионов не пригласят на День города в Тамбов

В Тамбове День города решено провести без приглашенных артистов. Об этом сообщил глава городской администрации Максим Косенков. Он также заявил об изменении самого формата праздничных мероприятий.

По словам градоначальника, значительная часть людей привыкла, что 10, 11 и 12 июня в Тамбове проходит праздник. В этом году он также состоится, но формат его изменится.

Косенков не стал раскрывать подробности, отметив лишь, что это непростое время требует более взвешенного и ответственного подхода ко всем сферам жизни.

По этой причине принято решение, что празднование Дня города пройдет с местными творческими коллективами, без приглашенных артистов, пишет ИА «ОнлайнТамбов.Ру».