Реклама
Прямой эфир
Армия
В ЛНР сообщили о случаях дезертирства в ВСУ на краснолиманском направлении
Происшествия
МО РФ заявило о предотвращении атаки восьми украинских дронов на Москву
Мир
Китай отказал США во встрече министров обороны
Происшествия
Рогов сообщил о повреждении ВСУ газопровода в Запорожской области
Мир
Китай поддержал усилия Сербии по защите суверенитета
Интернет и технологии
Российские компании предупредили о массовой краже паролей через фишинговые письма
Мир
Эрдоган до конца недели принесет присягу в парламенте Турции
Мир
Храм канонической УПЦ захватили в Киевской области
Общество
Собянин поручил максимально быстро устранить повреждения от атак БПЛА в Москве
Здоровье
Врач рассказала о влиянии вредных привычек на продолжительность жизни
Мир
В Риге заявили о перевозке памятника Пушкину из Кронвальдского парка
Общество
Путин освободил Безродную от должности замминистра юстиции

Артистов из других регионов не пригласят на День города в Тамбов

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тамбове День города решено провести без приглашенных артистов. Об этом сообщил глава городской администрации Максим Косенков. Он также заявил об изменении самого формата праздничных мероприятий.

По словам градоначальника, значительная часть людей привыкла, что 10, 11 и 12 июня в Тамбове проходит праздник. В этом году он также состоится, но формат его изменится.

Косенков не стал раскрывать подробности, отметив лишь, что это непростое время требует более взвешенного и ответственного подхода ко всем сферам жизни.

По этой причине принято решение, что празднование Дня города пройдет с местными творческими коллективами, без приглашенных артистов, пишет ИА «ОнлайнТамбов.Ру».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023