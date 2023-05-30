Журналист МИЦ «Известия» победил на профессиональном конкурсе журналистов POLAR MEDIA

Редактор МИЦ «Известия», Дмитрий Алексеев, стал победителем профессионального конкурса журналистов POLAR MEDIA в номинации «Лучшая публикация в печатных СМИ».

24 мая 2023 года, в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте были подведены итоги профессионального конкурса журналистов POLAR Media в рамках Конференции POLAR 2023. Обозреватель и редактор МИЦ «Известия» получил награду в номинации «Лучшая публикация в печатных СМИ» «Ледяное преимущество: как новый план правительства повлияет на развитие Севморпути»

Всего на конкурс поступило более 100 работ. К участию в конкурсе были приглашены представители печатных и интернет-СМИ, а также радио и телевидения, освещающие темы освоения Арктики и Антарктики с упоминанием Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

При оценке работ участников конкурсное Жюри учитывало социальную значимость тематики материала, достоверность и глубину освещения темы, выразительность подачи, соответствие материала конкурсным требованиям к журналистским публикациям.

Экспертный совет, включающий профильных представителей научного сообщества, общественных объединений и СМИ, определил победителей в четырех основных номинациях: «Лучший ТВ-сюжет за нестандартный подход и идею», «Лучшая печатная публикация», «Лучший радиоэфир», «Лучший новостной материал». Также была учреждена специальная номинация – «Возрождение традиций» и специальный приз – участие в одной из экспедиций Арктического и антарктического научно-исследовательского института.