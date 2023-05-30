Около 80 дворов и четыре дома подтопило в селе Черкёх в Якутии

В селе Черкёх Таттинского улуса Якутии из-за подъема уровня воды в реке Татта подтопило 77 дворов и четыре жилых дома. Об этом пресс-служба главы и правительства республики сообщает 30 мая.

«Жители переселены из четырех домов, в которых вода поднялась до пола. Они размещены у родственников. В селе также открыт пункт временного размещения», — говорится в сообщении властей.

Как рассказал глава села Андрей Семенов, чьи слова приводит ИА SakhaNews, сейчас проводятся работы по отводу паводковых вод на место высохшего озера и укреплению дамбы. В работах задействованы 25 человек и три трактора.

Поднявшаяся вода разделила населенных пункт на несколько частей. Пострадали мосты и дороги, пишет ИА YakutiaMedia. Через реку жителей перевозят сотрудники службы спасения.