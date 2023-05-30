Опубликовано видео с места падения беспилотника под Красногорском

Корреспондент «Известий» побывал на месте падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) под Красногорском. На месте работают экстренные службы.

Как следует из кадров, около коттеджного поселка «Ильинка» находится несколько машин силовых структур, в том числе автомобили полиции.

Охранная природная зона рядом с поселком также оцеплена полицейскими, граждан не пропускают.

Ранее во вторник в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что российские ПВО сбили несколько беспилотников на подлете к Москве.

Также во вторник сенатор Совета Федерации Сергей Цеков в разговоре с «Известиями» назвал атаку украинских беспилотников на Москву актом терроризма. По его мнению, атаки на гражданские объекты в России показывают бессилие Киева.

В беседе с «Известиями» военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что оперативная реакция российских ПВО на атаку беспилотников свидетельствует о том, что система работает эффективно. Она способна распознавать и уничтожать военные объекты противника.

Генеральная прокуратура (ГП) взяла на контроль ход расследования инцидентов в жилых домах столичного региона.

Утром 30 мая в жилых домах в российской столице на ул. Атласова в Новой Москве, а также на ул. Профсоюзной и на Ленинском проспекте произошли инциденты. Здания получили повреждения.

Корреспондент «Известий» Елена Хмура побывала на месте инцидента в Новой Москве и рассказала о ситуации. По ее словам, территория вокруг многоэтажки оцеплена, на месте находятся пожарный расчет, скорая помощь, машины полиции. Пострадавших не было.

Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение в максимально короткие сроки устранить повреждения зданий, нанесенные во время атаки беспилотников.

В Московской области инциденты произошли в 500 м от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе.

В Минобороны отметили, что в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, они поражены.

Накануне, 29 мая, начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары ВС РФ. Он заявил, что ответ Украины не заставит себя долго ждать.

Одновременно с ним мэр Киева Виталий Кличко потребовал «кошмарить Москву». Он заявил, что не понимает, почему «жители Москвы отдыхают в столице России».