Жительница дома на Ленинском проспекте рассказала о моменте атаки украинского БПЛА

Жительница многоэтажки на Ленинском проспекте в Москве во вторник, 30 мая, рассказала о моменте атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

По ее словам, она сначала не поняла, что произошло. Она отметила, что звук был похож на рев мотоцикла, а затем раздался сильный грохот.

«Было очень похоже на звук мотоцикла, который реально сильно мчался. Я подумала: наверное, врезался во что-то», — рассказала женщина.

После этого, по ее словам, с крыши начало что-то подать.

«А потом уже такой был звук, как будто с крыши кусок чего-то падает. На моих глазах уже мимо пролетело, непонятно что, я сразу к окну и увидела. Сфотографировала крыло это разбитое, оно внизу между двух машин легло», — отметила она.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, началась эвакуация жителей. В квартире, в которую попал беспилотник, жили молодые девушки. К счастью, они не пострадали.

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил что в нескольких зданиях столицы произошли незначительные разрушения в результате атак БПЛА. Мэр добавил, что в целях безопасности на время работы экстренных служб эвакуированы жители нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания беспилотников.

В частности, в МЧС поступило сообщение о ЧП в Новой Москве на улице Атласова, дом 11. Произошел взрыв, в результате которого были выбиты стекла на верхнем этаже здания. В распоряжении «Известий» также появились кадры с места падения беспилотника у дома на Ленинском проспекте в столице. Из здания были эвакуированы 300 жильцов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев также сообщил, что на подлете к столице было сбито несколько БПЛА. Звуки взрывов, которые слышали утром жители некоторых районов области, являются следствием работы систем противовоздушной обороны (ПВО), указал он.

До этого, 29 мая, начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары. Он заявил, что ответ Украины не заставит себя долго ждать. Речь шла об уничтожении российскими войсками аэродромов Вооруженных сил Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.