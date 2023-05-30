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Собянин поручил максимально быстро устранить повреждения от атак БПЛА в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дал поручение в максимально короткие сроки устранить повреждения зданий, нанесенные во время атаки беспилотников. Об этом он написал 30 мая в своем Telegram-канале.

«Дал поручение профильным специалистам в максимально короткие сроки устранить незначительные повреждения в зданиях», — говорится в публикации.

Глава города добавил, что экстренные службы завершили мероприятия по изучению обстоятельств атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), эвакуированные из пострадавших домов жители начали возвращаться в свои квартиры.

Отмечается, что первыми домой попадут жильцы дома на Ленинском проспекте.

Работает ПВО: Москву и Подмосковье атаковали беспилотники
Повреждено несколько домов, пострадавших нет

О том, что несколько зданий в Москве получили незначительные повреждения в результате атак беспилотников, Собянин рассказал ранее в этот день. В целях безопасности на время работы экстренных служб были эвакуированы жители нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА.

Собянин уточнил, что никто из жителей поврежденных домов серьезно не пострадал, за медицинской помощью обратились два человека. При этом госпитализация никому не потребовалась.

На данный момент известно о трех домах, подвергшихся атаке. Один из них располагается на улице Атласова в Новой Москве, другой — на Профсоюзной улице, еще один — на Ленинском проспекте.

Кроме того, инциденты с участием БПЛА произошли в Московской области — в 500 метрах от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе.

В Следственном комитете РФ сообщили, что расследуют факты падения беспилотников на здания в результате утренней атаки дронов в столице. Лица, причастные к преступлению, устанавливаются.

Генеральная прокуратура России взяла на контроль ход расследования инцидентов в жилых домах Москвы и Подмосковья, поручение дал генпрокурор РФ Игорь Краснов.

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