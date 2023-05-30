Семь возгораний сухой растительности ликвидировали в Приамурье за сутки

На территории Амурской области за минувшие сутки ликвидировано семь возгораний сухой растительности. Об этом региональное ГУ МЧС России сообщает в своем Telegram-канале 30 мая.

«За минувшие сутки пожарно-спасательные формирования выезжали на тушение семи возгораний сухой растительности на площади около 27 га. Возгорания отмечались как за пределами населенных пунктов, так и внутри жилых кварталов, на пустырях», — говорится в сообщении.

Также за сутки сотрудники МЧС провели 331 профилактический рейд. Было составлено 34 протокола об административных правонарушениях за нарушение правил пожарной безопасности.

Подобные профилактические рейды проводятся ежедневно, отмечает Амурская служба новостей. Несмотря на это, с начала пожароопасного периода в регионе составлено более 1,5 тыс. протоколов о нарушениях на общую сумму 4,7 млн рублей.

25 мая «Известиям» рассказали в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана», что наиболее сложная ситуация с лесными пожарами по состоянию на 24 мая зафиксирована в Забайкальском крае, а также в Свердловской и Амурской областях.