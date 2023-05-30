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Названа стоимость приготовления окрошки на квасе и кефире

«СберМаркет»: окрошка на квасе в среднем обойдется россиянам в 460 рублей, а на кефире — 492 рубля
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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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В День окрошки, который отмечается 30 мая, онлайн-сервис доставки продуктов «СберМаркет» подсчитал, сколько сегодня стоит приготовить это блюдо, и поделился результатами с «Известиями». В частности, выяснилось, что окрошка на квасе выгоднее, чем на кефире — с учетом скидок стоимость пяти порций блюда на квасе на 35 рублей дешевле.

В компании руководствовались тем, что, согласно традиционному рецепту, для приготовления пяти порций окрошки понадобится 500 г картофеля, 400 г вареной колбасы, три яйца, 200 г редиса, 300 г огурцов, по 30 г укропа, петрушки и зеленого лука. А заправлять блюдо можно как квасом со сметаной, так и кефиром.

Так, выяснилось, что вариант с квасом и сметаной в среднем обойдется россиянам в 460 рублей, а с учетом скидок — в 379 рублей. В расчете на одну порцию цена такой окрошки составит 92 рубля (76 рублей с учетом скидок).

На приготовление домашней окрошки на кефире, согласно подсчетам, российской семье придется потратить на ингредиенты 492 рубля (414 рублей с учетом скидок). Одна порция окрошки на кефире обойдется в 98 рублей или 83 рубля с учетом акций.

«С учетом скидок приготовить традиционную окрошку дома будет на 163% выгоднее, чем купить готовую в супермаркете. Так, в среднем, включая стоимость кваса и сметаны, цена в расчете на одну порцию покупной окрошки составит 200 рублей», — подчеркнули в «СберМаркет».

Там также проанализировали спрос на квас и кефир с 8 по 28 мая, сравнили данные с тремя неделями ранее и выяснили, на чем россияне будут готовить окрошку. Так, бесспорным лидером оказался квас: спрос на него с вырос на 32%.

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28 июня прошлого года врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин рассказал, кому нельзя есть окрошку. По словам специалиста, есть окрошку не стоит людям с заболеваниями ЖКТ. Он пояснил, что грубые пищевые волокна, входящие в состав ингредиентов блюда, могут раздражать слизистую и вызывать повышенное газообразование. Также нежелательное воздействие на организм могут оказывать и напитки, которыми заправляют окрошку. В первую очередь людям с больным ЖКТ нельзя употреблять квас.

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