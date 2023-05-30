Жители Ростова-на-Дону пожаловались на массовые нападения собак

Агрессивные бездомные собаки нападают на жителей микрорайона Левенцовский в Ростове-на-Дону, рассказали горожане в социальных сетях.

По словам местных, проблема актуальна уже несколько лет и ситуация не улучшается.

«Проблема всегда была острой, но все обострилось, когда собаки массово стали кусать прохожих», — заявили горожане, их комментарий приводит RostovGazeta.

Горожане жалуются, что по микрорайон гуляет очень много бездомных животных и они стали настоящим бедствием.

«Я против распространения таких собак, их нужно отловить и содержать в специальном месте. Нужно строго наказывать людей, которые выкидывают своих животных на улицу, либо применяют к ним насилие», — пишут, в частности, пользователи.

Ранее, 23 мая, сообщалось, что в Госдуме планируют рассмотреть поправки к закону из КоАП, связанные с наказанием за укусы собак. В частности, состоится обсуждение статьи 8.52 об ответственности за несоблюдение требований к содержанию животных. Ко второму чтению статью дополнили нормой, предусматривающей наказание для хозяев, чьи животные укусили человека или нанесли другие незначительные повреждения.