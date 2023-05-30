Поломка на рыбокомбинате в Приморье привела к выбросу рыбных потрохов в бухту

Рыбные потроха выбросило в акваторию бухты Преображение в Приморье из-за поломки на рыбокомбинате. Об этом глава Лазовского муниципального округа Приморского края Юрий Мосальский сообщил в своем Telegram-канале 30 мая.

«Еще одна аварийная ситуация произошла в Преображении. По информации руководителя Преображенского рыбокомбината, в связи со сбоем работы очистных сооружений произошел сброс рыбных отходов в акваторию бухты», — сообщил Мосальский.

Чиновник отметил, что сейчас на рыбокомбинате ведутся ремонтно-восстановительные работы. Также принимаются меры по очистке загрязненной бухты, пишет РИА «Восток-Медиа».

29 мая сообщалось, что в Вавожском районе Удмуртии на реке Вале зафиксирована массовая гибель рыбы. Местные жители утверждают, что рыба начала всплывать 16 мая, после того как в воду слили опасные отходы.